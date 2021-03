Colapesce e Dimartino, Musica leggerissima è l'omaggio alla canzone pop: la coppia è tra i favoriti | Video

01 marzo 2021 a

Colapesce e Dimartino compongono un duo che si presenterà in gara al festival di Sanremo 2021 (in onda su Rai1 dal teatro Ariston e condotto da Amadeus dal 2 al 6 marzo), con il brano Musica leggerissima. Si tratta di una canzone che rende omaggio alla musica pop, quella popolare, quella che - secondo il testo - "tiene in piedi una festa, anche di mer**".

Per quanto concerne Dimartino, si tratta di un cantautore tra i più apprezzati nella scena indie italiana, ex leader di un’importante band, i Famelika. Nato a Palermo il 1 dicembre 1982 sotto il segno del Sagittario è appassionato di musica fin da bambino e fonda quindi la sua prima band, i Famelika, nel 1998. Non solo cantautore, Antonio (questo il suo nome di battesimo) è anche un apprezzato bassista. Amico con Brunori Sas, collaborano insieme ad alcuni brani, fino al 2019, quando compongono l'apprezzatissima Al di là dell'amore, canzone che apre le porte del mainstream a Dario e al suo album Cip!. Nel frattempo Dimartino unisce le forze con un altro grande cantautore della scuola siciliana anni Duemila, appunto Colapesce. I due collaborano con Levante e Carmen Consoli, per poi dare alle stampe il 5 giugno l’album congiunto I mortali. Di seguito il video di Luna araba di Colapesce e Dimartino insieme alla stessa musicista siciliana.

Colapesce, pseudonimo di Lorenzo Urciullo, è nato a Solarino, in provincia di Siracusa, il 6 settembre 1983. Il suo nome d’arte è un riferimento alla siciliana Leggenda di Colapesce. La coppia sembra essere tra i concorrenti favoriti al prossimo Festival. Martedì 2 marzo è ospite anche nel talk show di Rai1 condotto da Serena Bortone, Oggi è un altro giorno.

