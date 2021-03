Fedez e Francesca Michielin, con Chiamami per nome cantano i rapporti umani

01 marzo 2021 a

Racconta la banalità del naufragio amoroso, ma anche di relazioni personali e rapporti umani, l’esordio di Fedez all’Ariston, in coppia con Francesca Michielin, che avviene sulle note di "Chiamami per nome" ("la grande storia banale, prima prosciughiamo il mare, e poi versiamo lacrime per poterlo ricolmare"). La coppia farà l'esordio a Sanremo 2021 nella prima serata, quella di martedì 2 marzo. Non si tratta di una coppia inedita. Infatti i due hanno già collaborato in passato. Nel 2013 al singolo "Cigno Nero", poi nel 2014 a "Magnifico" un successo perché la canzone è stata capace di arrivare al primo posto delle classifiche in Italia, vendere oltre 250mila copie e ottenere 108 milioni di visualizzazioni su Youtube.

Fedez, pseudonimo di Federico Leonardo Lucia, 31 anni, è un rapper italiano famoso anche per essere dell'influencer più famosa in Italia, Chiara Ferragni. I due hanno un figlio, Leone, e un altro lo stanno aspettando. Con l'album "Sig. Brainwash - L'arte di accontentare" ottiene il primo successo, poi l'album "Pop-Hoolista" quattro volte disco di platino. Tante negli anni le sue collaborazioni, tra le più importanti quella con J-Ax. Il loro singolo "Vorrei ma non posto" diventa un'autentica hit (202 milioni di visualizzazioni), così come "Assenzio", entrambi contenuti nell'album "Comunisti col Rolex" il più venduto in Italia nel 2017. Per cinque stagioni, dal 2014 al 2018, è stato giudice di X Factor e negli anni si è dedicato anche alla produzione discografica producendo diversi nuovi interpreti.

Francesca Michielin, 25 anni, ha raggiunto la notorietà nel 2011 in seguito alla vittoria della quinta edizione del talent show X Factor. Durante la sua carriera la cantante ha vinto un Premio Videoclip Italiano, tre Wind Music Awards e un Premio Lunezia, oltre ad essersi classificata seconda al Festival di Sanremo 2016 ed aver rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest 2016 con "Nessun grado di separazione" che raggiunge la vetta delle classifiche in Italia. La cantante veneta è fidanzata con Ramiro Levy, chitarrista brasiliano della band Selton.

