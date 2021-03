Grande Fratello Vip 5, Dayane rivela a Pierpaolo e Andrea: "Sono innamorata". Poi lascia il mistero | Video

01 marzo 2021 a

Tempo di confidenze nella casa del Grande Fratello Vip 5, a poche ore dalla finalissima, in programma su Canale5 lunedì 1 marzo dalle 21,40 circa, per la conduzione di Alfonso Signorini insieme agli opinionisti Pupo e Antonella Elia.

In veranda momento di relax tra Dayane Mello, Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli, con in sottofondo alcune canzoni di Adriano Celentano, da La coppia più bella del mondo a Prisencolinensinainciusol. La top model brasiliana rivela infatti ai due coinquilini di essere innamorata, ovviamente con un personaggio fuori dalla casa.

Dayane Mello innamorata

"Siamo tutti innamorati", la risposta di Pretelli. E Zelletta aggiunge: "Ma per Dayane vogliamo sapere di chi", ha detto l'ex tronista di Maria De Filippi. E Dayane lascia un pizzico di mistero sull'identità dell'uomo per il quale il suo cuore sta battendo. Anche se incalzata dalle domande di Zelletta, la Mello fa capire che probabilmente la persona misteriosa ha partecipato a una vecchia edizione del Grande Fratello. "Lo scoprirai presto", ha affermato Dayane allo stesso Zelletta. E non resta che aspettare, in attesa della rivelazione. Intanto Pierpaolo non nasconde l'attesa per uscire dalla casa e riabbracciare con passione la sua Giulia Salemi.

