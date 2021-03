Stasera in tv, 1 marzo, la finale del Grande Fratello Vip 5 su Canale5. Finalisti e anticipazioni

01 marzo 2021 a

Stasera in tv, lunedì 1 marzo 2021, su Canale5 l'ultima puntata del Grande Fratello Vip 5 che - dopo due prolungamenti che ne hanno fatto l'edizione più lunga - proclamerà il vincitore tra Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli, Tommaso Zorzi, Stefania Orlando più Andrea Zelletta. Il reality show, iniziato il 14 settembre 2020, si concluderà stasera. Alla conduzione Alfonso Signorini affiancato dai due opinionisti Antonella Elia e Pupo. Il pubblico sarà chiamato ad eleggere, televoto dopo televoto, il vincitore o la vincitrice (che si porterà a casa il montepremi in palio, 100mila euro).

La finale del Grande Fratello Vip 2021 in realtà si è già aperta durante la semifinale di venerdì: il non-ancora-finalista Andrea Zelletta dopo l’eliminazione di Rosalinda Cannavò e Samantha De Grenet è stato chiamato a scegliere chi portare con sè al televoto. Ha optato per Tommaso Zorzi: "Io se devo sfidarmi con qualcuno o uscire dalla Casa voglio farlo con la persona che reputo più forte". La finale quindi si aprirà con l’esito di questa decisione affidata al pubblico a casa.

Rosalinda Cannavò e Samantha De Grenet eliminate. I 4 finalisti del del Grande Fratello Vip

La finale sarà una serata piena di emozioni a iniziare da una sigla spettacolare che porterà i protagonisti e il pubblico a spasso nel tempo, proprio come ha fatto questa quinta edizione da record di Grande Fratello Vip. Dayane ha diviso il pubblico, protagonistia di numerosi litigi, ha però unito tutti dopo la tragica morta del fratello. L'altro favorito secondo i boomakers è Tommaso che però ha subito lo scoglio del televoto a inizio puntata. L'outsider è Stefania: la presentatrice e showgirl romana ha un nutrito pubblico di affezionati che nelle ultime settimana l'hanno spinta a superare diversi duelli e sbarcare in finale. Ma non sono escluse sorprese. I precedenti vincitori del Grande Fratello Vip sono Alessia Macari (2016), Daniele Bossari (2017), Walter Nudo (2018) e Paola Di Benedetto (2020)..

Grande Fratello Vip 5, stasera la finale: Dayane e Tommaso i favoriti. Ma occhio all'outsider Stefania

