Aiello, la canzone Ora su una storia passata: è laureato in Scienze della comunicazione e in Economia | Video

Aiello è uno fra i 26 cantanti Big in gara al festival di Sanremo 2021 con il singolo Ora. Stando al significato della canzone, avrebbe avuto una storia in passato che ancora lo tormenta. La rassegna canora andrà in scena al teatro Ariston da martedì 2 a sabato 6 marzo, in diretta su Rai1 e condotta da Amadeus in collaborazione con Fiorello. All'anagrafe Antonio Aiello. è nato a Cosenza il 26 luglio 1985. Dopo il diploma di Liceo Scientifico ha ottenuto una laurea triennale all’Università della Calabria in Scienze della comunicazione e una magistrale in Economia alla Luiss. Sin dall'infanzia ha mostrato la sua passione per la musica: Aiello suona infatti il pianoforte e il violino da quando ha 10 anni. A 16 si è dedicato al canto e ha iniziato a esibirsi per le prime volte in pubblico, scrivendo anche le sue prime canzoni.

Aiello, dal presunto flirt con Laura Torrisi al tifo per l'Inter e una caffettiera come tatuaggio

Nel corso della sua vita, il cantante ha vissuto per diversi mesi a Sydney dove suonava con una band locale. Nel 2011 ha preso parte alle audizioni per la categoria Nuove proposte del Festival di Sanremo, ma in quell’occasione non è riuscito a qualificarsi tra i finalisti. Sempre nel 2011 ha pubblicato il suo primo singolo intitolato Riparo. A marzo 2019 è uscito il singolo Arsenico e a settembre La mia ultima storia, entrambi certificati disco d’oro. Sempre nello stesso anno è uscito il suo primo album in studio intitolato Ex voto. Nel febbraio 2020 è stato candidato con la canzone Festa, presente nel film Bangla, come miglior canzone originale al David di Donatello.

Nel 2020 ha pubblicato la hit estiva Vienimi (a ballare), il cui video è stato girato interamente in Calabria. Tra le curiosità sul suo conto, è tifoso dell'Inter.

Cantanti e ospiti della prima serata del Festival. Mercoledì Laura Pausini

