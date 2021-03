Matilda De Angelis, ricerca del nuovo amore tra cinema, tv e Sanremo 2021

02 marzo 2021 a

Nella prima giornata del Festival di Sanremo, oggi martedì 2 marzo, Amadeus al suo fianco ha voluto Matilda De Angelis. Attrice, bolognese, 25 anni compiuti lo scorso 11 settembre. Alle spalle già dieci film e diverse fiction. Il 2021 per lei si annuncia come un anno indimenticabile dopo essere stata già al fianco di due numeri uno di Hollywood come Nicole Kidman e Hugh Grant nella serie Hbo The Undoing, in Italia trasmessa da Sky.

E' stata lei a interpretare la donna che dà origine alla tragedia che investe la benestante coppia di New York. Ma Matilda la musica ce l'ha nelle vene. E' stata infatti la cantante dei Rumba de Bodas prima di iniziare l'ascesa nel mondo del cinema dove ha esordito nel 2016 grazie al regista Matteo Rovere nel film Veloce come il vento in cui era una ostinata e grintosa pilota accanto a Stefano Accorsi. Poi via via tutte le altre pellicole anche con Alessandro Gassmann (Il premio) e Sergio Castellitto (Un drago a forma di nuvola). Talento naturale, simpatica e divertente, nel suo profilo Instagram alterna le immagini naturali alle classiche foto da modella e proprio nelle instastorie ha invitato i suoi fan a seguirla ed ha promesso sorprese. Nei giorni scorsi ha pubblicato un video molto particolare: una ragazza del pubblico viene chiamata a ballare da un artista di strada e si dimostra più che all'altezza.

Il commento: "Mai chiamarmi su un palco. Non sapete cosa vi aspetta". Poi i ringraziamenti alla Rai e il messaggio ad Amadeus: "Sono felice ed emozionata. Ci vediamo a Sanremo". Ma la vita privata? E' stata a lungo fidanzata con l'attore Andrea Arcangeli, ma in una intervista rilasciata ad ottobre ha dichiarato che la lunga storia è finita e che lei al momento è single. Oltre alle soddisfazioni sanremesi il 2021 le regalerà anche un nuovo amore?

