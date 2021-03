Fasma, alla scoperta dell'amore. Il ritorno sul palco dell'Ariston

01 marzo 2021 a

Seconda volta al Festival di Sanremo, prima tra i big, per Fasma - pseudonimo di Tiberio Fazioli - rapper romano che parteciperà con la canzone "Parlami". Sarà sul palco del teatro Ariston nella serata d'esordio, martedì 2 marzo. Porta una rock ballad con inserti rap ("anche se voglio io non posso cambiarlo, ma noi sì") che parla di amore, un amore imperfetto che invece perfetto potrebbe esserlo se solo lei lo volesse. Il verso finale, mai detto in tutto il resto del brano, fa capire la necessità che l’autore ha di quell’amore per sopravvivere. Si tratta di una canzone dove l’indole rap del cantante si incontra con la grande tradizione della canzone d’amore italiana. per un connubio sicuramente speciale. Fasma poi, nella serata giovedì 4 marzo dedicata all'esecuzione di brani che hanno fatto la storia della musica italiana, la cosiddetta serata cover dei duetti, canterà "La fine". Per l'occasione sul palco ci sarà l'autore originale del brano, Nesli.

Classe 1996, Fasma ha partecipato al Festival nella scorsa edizione, quella del 2020, tra le Nuove Proposte con "Per sentirmi vivo" conquistando il terzo posto e poi doppio disco di platino (oltre 30 milioni di visualizzazioni su Youtube). Appassionato di musica sin da piccolissimo, scrive i primi pezzi a 13 anni e nel 2018 pubblica “WFK.1” e con il brano “Marylin M.” si classifica secondo al Wind Summer Festival, condotto da Ilary Blasi, nella sezione Giovani. Sempre nello stesso anno pubblica il suo primo album “Moriresti per vivere con me?”.

Nel 2020 l’album di consacrazione “Io sono Fasma” uscito dopo Sanremo "un’esperienza bellissima, non mi interessava vincere ma dimostrare e tutti chi ero e fare la mia musica”. Ma cosa significa il nickname Fasma? Stando alle parole del tatuatissimo cantautore e rapper, sta per fantasma, “qualcosa che si fa sentire ma non lo vedi“ ha svelato.

