Elisabetta Canalis sexy, il gioco di specchi è hot: l'intimo nero non nasconde nulla | Foto

Elisabetta Canalis torna super sexy su Instagram, dove può contare su quasi 3 milioni di follower. Nell'ultima foto pubblicata sui social, l'ex velina di Striscia la notizia ha fatto impazzire i suoi fan, con uno scatto davvero mozzafiato.

Elisabetta Canalis, intimo sexy e fisico perfetto. Un fan la incorona: "Fai un campionato a parte da 20 anni" | Foto

Qui infatti la Canalis appare immortalata di spalle, con indosso i jeans e un reggiseno nero decisamente ad alto tasso di sensualità. Ma il gioco di specchi regala il dettaglio hot, con trasparenze appena accennate che esaltano le forme e il seno della showgirl. Instagram letteralmente in tilt, con valanga di like e commenti di entusiasmo da parte dei follower.

Un utente non si trattiene: "Se tu fossi su di un cartellone pubblicitario mi schianterei per colpa tua e sarei anche molto felice", ha scritto in un commento. Elisabetta Canalis vive da tempo ormai negli Stati Uniti insieme al marito Brian Perri, chirurgo americano, e la figlia Skyler Eva, con la quale la showgirl ogni tanto si fa vedere sempre su Instagram. Tra gli ex amori della Canalis anche Bobo Vieri e l'attore di Hollywood George Clooney. Recentemente nelle sue stories, Elisabetta ha pubblicato pure la sua vaccinazione contro il Covid, che le ha consentito di riabbracciare sua madre in Italia, raggiunta in un viaggio lampo poche settimane fa.

