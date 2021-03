Stasera in tv, 1 marzo, Il Commissario Ricciardi su Rai1: va in onda l'ultimo episodio. La trama

01 marzo 2021 a

a

a

Stasera in tv, lunedì 1 marzo 2021, l'ultimo episodio della fiction "Il Commissario Ricciardi" tratta dai romanzi della serie omonima di Maurizio de Giovanni. Appuntamento alle 21.25 su Rai1.

PresaDiretta, le strade dell'odio aperte dal Covid

La trama: immersa nel caldo torrido di luglio e nei preparativi per la festa della Madonna del Carmine, la città è sospesa tra cielo e inferno. Quando un notissimo chirurgo cade dalla finestra del suo ufficio per Ricciardi e Maione inizia un’indagine che li porterà nel cuore dei sentimenti e delle passioni più tenaci e sconvolgenti. Infedeltà e tradimento sembrano connessi in modo inestricabile alla gioia rara dell'amore. Proprio quella gioia che condurrà Ricciardi a un passo da Enrica, per poi fare una scoperta straziante.

Quarta Repubblica sul nuovo piano vaccini e il sistema giustizia

Tratta dai romanzi di De Giovanni (Einaudi editore), Ricciardi ha portato il pubblico nella Napoli degli anni Trenta, una ricostruzione magnifica divisa tra due set, Taranto vecchia e Napoli. Un successo che ha sfiorato i 6 milioni di spettatori, una scommessa vinta. La direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati annuncia che si farà la seconda stagione della serie. "Portare sullo schermo il commissario Ricciardi" racconta il regista Alessandro D'Alatri "è stata un'avventura complessa. Avevo già affrontato gli anni 30 quando ho lavorato con Vittorio De Sica al film Il giardino dei Finzi Contini, poi nel mio film Americano rosso. In questo caso abbiamo ricostruito Napoli a Taranto, che è una città borbonica. Abbiamo restituito quell'epoca. Non si poteva girare questa serie senza innamorarsi di Ricciardi. Abbiamo fatto un lavoro speciale sul cast, scegliendo attori di teatro, tutto è stato studiato nei minimi dettagli. I libri di Maurizio hanno facilitato il mio compito". Grande successo anche per l'attore che ha impersonificato il personaggio principale, Lino Guanciale. L'attore di origini abruzzesi ha iniziato le riprese di Noi , adattamento italiano della fortunatissima serie della 20th Television, This is us. La serie negli Stati Uniti ha avuto un grandissimo successo.

Khashoggi, un delitto di Stato: speciale Atlantide su La7

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.