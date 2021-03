Amici 2021, Alessandro bacia Enula: gelo in studio. Anche Maria De Filippi in difficoltà

01 marzo 2021 a

a

a

Appuntamento con il daytime di Amici 2021. il talent show di Maria De Filippi in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16,10 e su Italia1 alle 19. Nella puntata di lunedì 1 marzo ci sarà infatti l'esibizione del ballerino Alessandro Cavallo. Maria mostrerà un video riassuntivo delle sue ultime vicende in casetta, sia il colloquio con Lorella Cuccarini (sua insegnante) sia il rimprovero di Rudy Zerbi per il disordine in stanza.

Amici 2021, Lorella Cuccarini carica Martina in lacrime: "Adesso deve venir fuori la donna" | Video

Dopo ballerà e Lorella lo promuoverà. Alessandro durante l’esibizione darà un bacio a Enula e questo farà molto discutere. La Cuccarini infatti lo ha fatto notare, tanto che la cantante si è mostrata in imbarazzo: l'allieva infatti aveva chiesto a Maria De Filippi che la questione non venisse affrontata in puntata. Una presa di posizione che ha spiazzato anche la stessa Maria. Per Enula inevitabilmente una interpretazione al di sotto delle sue potenzialità. Per quanto riguarda gli altri allievi della scuola, performance pure per Sangiovanni, Leonardo e Deddy: loro puniti da Zerbi.

Amici 2021, Linus stila la sua classifica dei cantanti: Enula e Ibla prime a pari merito

Anche su di loro ci sarà un video, stavolta divertente: faranno vedere la loro giornata senza lezioni ma comunque molto impegnativa. Sangiovanni riceverà l'ok da Zerbi, ma qualche critica dalla Pettinelli. Rudy confermerà la felpa anche a Deddy, che poi ballerà il passo a due con Rosa. Pettinelli e Zerbi divisi anche sul giudizio a Leonardo, positivo per Rudy e non così esaltante per la conduttrice radiofonica di Rds. Si proseguirà anche con la scoperta delle classifiche di Giorgia e delle radio.

Amici 2021, le imitazioni di Tommaso convincono tutti: De Filippi, Cuccarini e Celentano nel mirino del ballerino | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.