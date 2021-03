Sanremo 2021, cantanti e ospiti della prima serata. Mercoledì Laura Pausini

01 marzo 2021 a

Domani 2 marzo la prima serata del Festival di Sanremo. Amadeus in conferenza stampa ha ufficializzato i nomi dei 13 big che si esibiranno. In ordine alfabetico saranno Aiello, Arisa, Annalisa, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Fasma, Francesca Michielin e Fedez, Francesco Renga, Ghemon, Irama, Madame, Maneskin e Max Gazzè. Nella seconda giornata, quella di mercoledì 3 marzo, sul palco si presenteranno: Bugo, Gaia, Ermal Meta, Extraliscio, Gio Evan, Fulminacci, La Rappresentante di Lista, Lo Stato Sociale, Malika Ayane, Noemi, Orietta Berti, Random, Willie Peyote.

Ovviamente nella giornata d'esordio attesi anche gli ospiti. Chi saranno? Ufficializzati i loro nomi. Diodato, vincitore dell'edizione del 2020 con il brano Fai Rumore; Loredana Bertè, considerata una delle donne simbolo della musica italiana; la banda della Polizia di Stato con la violinista russa Olga Zakharova e il sassofonista Stefano Di Battista. Ma sul palco Amadeus intervisterà anche Alessia Bonari, l'infermiera diventata un vero e proprio simbolo della pandemia del Covid 19 grazie alla sua fotografia con i segni della mascherina sul volto. La conduttrice sarà l'attrice Matilda De Angelis.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, Amadeus si è complimentato con Laura Pausini per la vittoria del Golden Globe: "La conosco da tanti anni e ci tengo tanto a dirvi che sarà con noi all'Ariston mercoledì sera. Si tratta di una grande emozione. Verrà a cantare Io sì. E' la notizia più bella che abbiamo avuto e siamo contenti che l'artista più premiata e internazionale che abbia il Paese, venga a Sanremo con il suo meritatissimo Golden Globe". Collegata con la conferenza su Sanremo, Laura Pausini ha spiegato che sta vivendo "questa cosa che è irreale. E' un grande piacere condividerlo con voi, con le persone con cui la mia carriera è iniziata. Da ieri non abbiamo dormito. Ci sono tante emozioni e tanta Italia. Questi sono i miei colori: sono in zona arancione ma mi sento bianca, rossa e verde".

