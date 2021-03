Grande Fratello Vip 5, stasera la finale: Dayane e Tommaso i favoriti. Ma occhio all'outsider Stefania

01 marzo 2021 a

a

a

Appuntamento da non perdere lunedì 1 marzo su Canale5, con l'attesissima finale del Grande Fratello Vip 5. A partire dalle 21,40 circa, Alfonso Signorini condurrà l'ultimo atto, con la lotta per i 100.000 euro di montepremi tra Andrea Zelletta, Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli, Tommaso Zorzi e Dayane Mello, questi ultimi due i grandi favoriti per la vittoria. Tante le sorprese previste per i concorrenti in questa finalissima. A cominciare dagli stessi Dayane e Tommaso.

Rosalinda Cannavò e Samantha De Grenet eliminate. I 4 finalisti del del Grande Fratello Vip

Entrando maggiormente nel dettaglio, la modella brasiliana avrà modo di riabbracciare suo fratello Juliano, che non vede da svariato tempo, ancora prima che entrasse all'interno della casa di Cinecittà. Anche la sorella di Tommaso Zorzi, Gaia, ha fatto sapere che sarebbe riuscita a rientrare in Italia per l'ultima puntata e quindi avrebbe riabbracciato suo fratello a Cinecittà.

Grande Fratello Vip 5, liti archiviate. Cibo e buon vino: finalisti in festa per il compleanno di Dayane | Video



La giovane Gaia, infatti, sarà tra le ospiti di questo appuntamento conclusivo. Per quanto riguarda i grandi favoriti per il successo, sono appunto Dayane Mello e Tommaso Zorzi, con Stefania Orlando che potrebbe recitare il ruolo della terza incomoda. Occhio anche a Pierpaolo Pretelli, mentre Andrea Zelletta sembra partire un po' più indietro nei pronostici. Appuntamento dunque dalle 21,40 su Canale5, con Alfonso Signorini alla conduzione insieme agli opinionisti Antonella Elia e Pupo.

Walter Zenga, i figli Andrea e Nicolò con Roberta Termali: la seconda moglie e il flirt con Mancini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.