Davide Toffolo, la figlia Zoe e il ricordo delle liti tra i genitori: "Il fallimento della famiglia"

Davide Toffolo è un cantante italiano, cresciuto a Pordenone, leader del gruppo dei Tre allegri ragazzi morti. Toffolo si esibirà a Sanremo 2021 insieme agli Extraliscio.

Soprannominato El Tofo, solitamente si presenta sul palco sempre con indosso la maschera di un teschio per celare la sua identità, nascosta dietro ad un alter ego che, neanche a dirlo, è un personaggio dei fumetti. Per quanto riguarda la sua vita privata, Toffolo non è sposato, ma avrebbe una compagna e dal loro amore è nata la piccola Zoe, prima e unica figlia del cantante. Toffolo ha raccontato in una vecchia intervista di aver avuto una infanzia e una adolescenza non così agevole: "Se devo pensare a cosa ha segnato le mie storie in quel periodo, c'è il rumore di fondo delle liti fra i miei genitori, il fallimento della famiglia mono nucleare e la passione per la musica come rivoluzione", ha detto.

Poi, da adulto, è subentrato il rimpianto per un rapporto non vissuto con il padre: "Quando viene a mancare una persona così importante ci si trova a fare i conti con una mancanza impossibile da colmare", ha detto a Onstagemagazine.it nel 2014.

