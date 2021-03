Avincola e l'amore per Giuditta. La vita privata del cantante preferito da Fiorello

01 marzo 2021 a

Avicola sarà uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2021 che inizierà domani, 2 marzo, al teatro Ariston. E' un giovane cantautore di origini romane finalista di AmaSanremo, famoso programma televisivo trasmesso su Rai Uno che dà la possibilità ai giovani cantanti di partecipare a Sanremo Giovani.

Sulla vita sentimentale e la vita privata di Simone Avincola non si hanno moltissime informazioni. Il cantautore ci tiene a mantenere un basso profilo sulla sua sfera privata. Tuttavia si sa con certezza che è attualmente fidanzato con una ragazza di nome Giuditta. È proprio a quest’ultima infatti che Simone ha dedicato la sua partecipazione ad AmaSanremo. Tuttavia entrambi non amano i riflettori e finora sono rimasti lontani dalla "vita mondana" del mondo dello spettacolo. Secondo alcune informazioni che sono circolate nei mesi scorsi stanno insieme dalla primavera del 2017 e la loro coppia, almeno dalle poche informazioni che si possono trovare sui social, è piuttosto consolidata.

Avincola, 33 anni vero nome completo Simone Avincola, ha sempre sognato di diventare un affermato cantautore. Forte del successo ricevuto negli anni ha deciso di partecipare ad AmaSanremo con la canzone “Goal”, programma televisivo di casa Rai Uno che vede come protagonisti giovani talenti della musica che sognano di esibirsi sul prestigioso palcoscenico dell’Ariston in occasione del Festival di Sanremo. Uno dei suoi fan sfegatati è Fiorello. Il cantautore ha infatti raccontato di aver incontrato Fiorello in un bar a Roma e avergli suonato con la chitarra i suoi brani. Da quel momento è diventato uno dei suoi più grandi sostenitori. Non hama i talent e recentemente, in un'intervista, ha confessato di aver declinato l'invito che gli era stato proposto di partecipare a The Voice.

Oggi, 1 marzo, sarà parteciperà alla trasmissione "Oggi è un altro giorno" condotta da Serena Bortone su Rai 1 a partire dalle 14. Sarà in collegamento da Sanremo.

