Ascolti tv domenica 28 gennaio, trionfo per Luisa Ranieri: Le indagini di Lolita Lobosco sfiorano il 30% di share

Altro trionfo per Le indagini di Lolita Lobosco, che ha stravinto gli ascolti della prima serata di domenica 28 febbraio. La fiction di Rai1 con Luisa Ranieri ha ottenuto infatti 6.849.000 telespettatori e il 29,82% di share.

Segue a notevole distanza Canale5 con Live Non è la D’Urso visto da 1.894.000 telespettatori pari all’11,7% di share, mentre per la terza posizione è testa a testa tra Rai3 che con Report ha totalizzato 1.444.000 telespettatori e il 5,82%, e Non è l’Arena che su La7 è stato visto da 1.411.000 telespettatori pari al 6,6% nella prima parte e da 842.000 nella seconda pari al 6,5% di share. En plein delle reti Rai in tutte le fasce orarie. Appena fuori dal podio Rai2 che con 9-1-1 ha totalizzato 1.124.000 telespettatori e il 4,23% nel primo episodio e 938.000 con il 3,71% nel secondo. Su Italia1 Catwoman è stato seguito da 1.106.000 telespettatori pari al 4,63% di share, mentre Tv8 con 4 Hotel ha conquistato 584.000 telespettatori e il 2,3%. Rete4 con 13 Hours ha ottenuto 527.000 telespettatori e il 2,6% e Nove, che chiude la classifica degli ascolti della prima serata di domenica 28 febbraio, ha registrato con Quasi quasi cambio i miei, 255.000 telespettatori e l’1% di share.

Nell’access prime time Prima Festival di Rai1 ha segnato il 19,28% di share e 5.044.000 telespettatori e a seguire Soliti Ignoti Il Ritorno ne ha intrattenuti 5.662.000 con il 21,37%. Su Canale5 Paperissima Sprint ha incassato invece 3.231.000 telespettatori e il 12,22% di share. Nel complesso le reti Rai hanno fatto l'en plein in tutte le fasce orarie e in particolare nella prima serata, con 10.556.000 telespettatori e il 40,35% di share, nella seconda serata con 4.605.000 e il 38,8%, e nelle 24 ore con 4.651.000 telespettatori e il 39,09% di share.

