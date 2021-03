Laura Pausini, il compagno è Paolo Carta: prima di Paola ha avuto tre figli dall'ex moglie Rebecca Galli

01 marzo 2021 a

Laura Pausini è una delle cantanti più amate dal pubblico, probabilmente l'artista italiana più famosa all'estero. Nata a Faenza il 16 maggio 1974, è cresciuta a Solarolo, un piccolo paese di provincia della campagna romagnola. Innumerevoli i suoi successi, per quanto riguarda la sua vita privata, è molto legata all’amico Biagio Antonacci, con il quale nel 2019 ha realizzato un serie di concerti di grandissimo seguito.

Tra le curiosità sul suo conto, da segnalare come alla fine dei suoi concerti saluti sempre il pubblico dicendo: "Fate l’amore stanotte". Laura Pausini non ha mai fatto segreto di aver avuto difficoltà a restare incinta e di aver odiato i tabloid che più d’una volta avevano lanciato false notizie sulle sue presunte gravidanze. Quando le persone si sono complimentate con lei per delle gravidanze che in realtà non ci sono mai state, le hanno aperto una ferita molto profonda. Nel 2013, però, finalmente, è nata Paola: “Lo desideravo talmente che è stato tutto facile.

Paola vive in simbiosi con me. Non ho una tata, ma mia madre e Paolo mi aiutano tanto”, ha raccontato a Vanity Fair in una vecchia intervista. A proposito del compagno, Paolo Carta è nato il 18 aprile 1964. Noto chitarrista, ha avuto una ex moglie, Rebecca Galli; dalla loro unione sono nati tre figli. Si tratta di Jader, Joseph e Jacopo. Ha conosciuto Laura nel 2005, dopo un concerto a Parigi.

