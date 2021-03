Lillo Petrolo, il suo partner comico è Greg: il matrimonio stile yankee con Nicoletta Fattibene

01 marzo 2021 a

Lillo Petrolo è un conduttore televisivo, radiofonico, comico e fumettista italiano. Con Greg, all'anagrafe Claudio Gregori, ha dato vita a un duo comico tra i più amati dal pubblico. Lillo Petrolo (nome d'arte di Pasquale Petrolo) è nato a Roma il 27 agosto 1962 e per quanto riguarda la sua vita privata, ha una compagna che si chiama Tiziana Etruschi. Ma andiamo a conoscere meglio il partner lavorativo di Lillo, vale a dire Greg.

Lillo, tra i fondatori de Le Iene: la coppia con Greg e l'amore con Tiziana Etruschi

Nato a Roma il 17 novembre 1963, si è sposato nel 2014 con la compagna Nicoletta Fattibene in un modo decisamente stravagante. Il matrimonio si è celebrato nella chiesa di Santa Maria in Tempulo a Roma; è stata una cerimonia in stile yankee e il suo compagno e amico Lillo si è presentato vestito da cow boy. Greg e sua moglie Nicoletta erano fidanzati da diverso tempo e l'attore comico ha deciso di fare la proposta di matrimonio in occasione del suo 50esimo compleanno.

Covid, il comico Lillo è guarito: "Appena mi hanno detto di poter togliere l'ossigeno mi sono messo a ballare"

Proprio come il collega oltre a essere un comico è anche un autore e conduttore sia per la radio che per la televisione. E' inoltre un musicista, un cantante, un fumettista e un giornalista. Nel 1979, infatti, Greg decise di fondare la sua prima band, dove suonavano solo blues, i Jumpin Blues Boys. Tre anni dopo decise di mettere su un'altra band, i Jolly Rockers con una formazione più improntata al rock and roll e con la quale si è esibito per oltre 11 anni. Nel 1992 decise di mettere su, insieme a Lillo, il gruppo rock demenziale Latte & i Suoi Derivati. Tra i successi principali del gruppo il brano "E noi a Gino lo menamo".

