Uomini e donne, Samantha scatena la lite tra Armando e Riccardo: serve l'intervento di Maria De Filippi

01 marzo 2021 a

Puntata ricca di colpi di scena quella di Uomini e donne di lunedì 1 marzo, il people show di Maria De Filippi su Canale5 in onda dal lunedì al venerdì dalle 14,45. In primo piano la lite furibonda tra Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. Tutto parte da un commento della nuova tronista della trasmissione, la curvy Samantha Curcio, che critica l'atteggiamento con le donne da parte dello stesso Armando. Una critica sostenuta dall'opinionista Gianni Sperti e da Riccardo. A questo punto Armando minaccia di lasciare lo studio, iniziando una guerra verbale con Guarnieri. Ma la lite sembra degenerare, con i due che si affrontano e Riccardo che intima a Incarnato di risolvere la diatriba fuori dagli studi. Serve l'intervento di Maria De Filippi per placare gli animi.

Riflettori puntati pure sul nuovo tronista Giacomo: la corteggiatrice Martina dice di non aver apprezzato il fatto di essere rimasta a casa mentre lui ammette di averla trovata esagerata nelle reazioni. Per quanto riguarda Massimiliano, invece, è uscito con Costanza e si è aperto molto sulla sua vita privata. Per lui nuove corteggiatrici, con Vanessa che ne approfitta per chiedergli il perché non siano usciti insieme. Pare che il tronista abbia voluto darle occasioni di sentire la sua mancanza.

Infine il momento della curvy Samantha. La tronista ha fatto scendere un ragazzo visto nei video di presentazione e discute con Roberto, colpevole di non mostrare il suo interesse. Roberto prova a difendersi dicendo di non sapere cosa poter fare per corteggiarla, ma dalla redazione fanno sapere di non aver ricevuto alcuna richiesta da parte sua. Insomma, Roberto sbugiardato: vedremo la reazione di Samantha. Appuntamento su Canale5 dalle 14,45.

