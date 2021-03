Oggi è un altro giorno, tra gli ospiti di Serena Bortone c'è Lillo Petrolo: Marino Bartoletti tra gli affetti stabili

01 marzo 2021 a

Torna l'appuntamento con Oggi è un altro giorno, il talk show di Rai1 condotto da Serena Bortone e in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14. Nella puntata di lunedì 1 marzo tra gli ospiti in studio ci sarà Lillo Petrolo, storico componente del duo comico Lillo e Greg, reduce dalla sua spiacevole esperienza con il Covid e che si racconterà tra carriera e vita privata.

Nelle scorse settimane Lillo aveva fatto mea culpa sulla vicenda: "Ho preso il Covid per una mia leggerezza, tendevo a togliere la mascherina appena potevo per poter respirare meglio. E' stato un errore e ne ho pagato le conseguenze", ha spiegato in una recente intervista. In collegamento da Sanremo anche Arisa e il gruppo Extraliscio insieme a Davide Toffolo. In studio poi i cosiddetti affetti stabili della trasmissione, che saranno Carolina Rey, Rita Dalla Chiesa e Marino Bartoletti, uno dei massimi esperti del festival di Sanremo, che prenderà il via martedì 2 marzo dal teatro Ariston.

Spazio inoltre anche all'ex campione de L'Eredità, Massimo Cannoletta, con la sua rubrica Massimo 5 minuti. Il divulgatore di Lecce allieterà il pubblico con una perla di cultura. Vedremo quale sarà l'argomento. Appuntamento su Rai1 dalle 14.

