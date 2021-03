Uomini e donne, Riccardo e Roberta provano a vivere il loro amore. Ma Guarnieri: "Non è come con Ida"

01 marzo 2021 a

Torna l'appuntamento con Uomini e donne, il people show in onda su Canale5 dal lunedì al venerdì dalle 14,45 e condotto da Maria De Filippi. Nella puntata di lunedì 1 marzo in primo piano la storia tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, che sembra essere arrivata a una svolta. Tutto è iniziato con un video riassunto della puntata precedente in cui Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua si sono detti innamorati.

A quel punto i due vengono chiamati al centro dello studio, svelando di voler vivere la loro storia nella vita reale. In studio l’emozione è palpabile. Nei giorni scorsi Guarnieri aveva comunque raffreddato gli entusiasmi: "Non provo lo stesso sentimento forte e potente che mi aveva spronato, in passato, a lasciare lo studio con Ida", aveva confidato. Ma non ci sarà soltanto questo momento di felicità per Riccardo. Guarnieri infatti sarà protagonista di un litigio piuttosto violento con Armando Incarnato, tale da costringere all'intervento pure Maria De Filippi per calmare gli animi.

Tutto parte dall'arrivo di una nuova corteggiatrice per lo stesso Armando: commentando il suo modo di rapportarsi alle donne, la nuova tronista di della trasmissione, Samantha Curcio, non userà parole gentili nei confronti del cavaliere, trovando il sostegno sia dell'opinionista Gianni Sperti che proprio di Riccardo. Ed è lì che Incarnato ha minacciato di lasciare lo studio, rivolgendo parole di fuoco pure per Guarnieri. Quest'ultimo affronta a muso duro il rivale intimandogli di risolvere la loro questione fuori dagli studi televisivi. Provvidenziale l'intervento di Maria De Filippi a sbrogliare la situazione. Appuntamento su Canale5 dalle 14,45.

