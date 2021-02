Live sospeso in anticipo, ma Barbara D'Urso rilancia: "Con Domenica Live saremo in diretta 4 ore" | Video

28 febbraio 2021 a

Barbara D'Urso ha voluto fare chiarezza nel corso della puntata di domenica 28 febbraio di Live Non è la D'Urso, sulla sospensione in anticipo del programma, prevista intorno ad aprile, quando lascerà spazio (o dovrebbe lasciar spazio) al quiz show di Paolo Bonolis, Avanti un altro. "Chiuderemo la stagione soltanto qualche puntata prima - ha spiegato - per poi prepararci per la prossima. Intanto continueremo con Domenica Live, anzi. Torneremo alla vecchia formula di quattro ore di diretta. Poi a settembre torneranno gli altri programmi".

Secondo Dagospia, Live Non è la D'Urso sarebbe stata sospesa in anticipo per via di ascolti troppo bassi, che la vedrebbero sempre dietro la trasmissione di Fabio Fazio, Che tempo che fa su Rai3. In questa stagione Live Non è la D’Urso non ha decollato come al solito, nonostante il grande impegno di Barbara D’Urso che ha portato nel suo talk show pure esponenti politici del momento. Il programma non ha superato la barriera del 10-12% di share e Mediaset ha deciso di correre ai ripari, scegliendo di chiudere anticipatamente il format. Ma la versione della D'Urso è piuttosto diversa.

Ascolti troppo bassi, Live Non è la D'Urso chiude in anticipo: spazio a Bonolis con Avanti un altro

