Walter Zenga, i figli Andrea e Nicolò con Roberta Termali: la seconda moglie e il flirt con Mancini

Walter Zenga è stato uno dei portieri italiani più forti di tutti i tempi e l'apice della sua carriera lo ha raggiunto tra gli anni Ottanta e Novanta, con la maglia dell'Inter. Per quanto riguarda la sua vita privata, ha avuto cinque figli. Tra questi due con Roberta Termali, Andrea e Nicolò. Andrea è conosciuto sia per la partecipazione a Temptation Island Vip nel 2018 con l’ex fidanzata Alessandra Sgolastra. Nel 2021 ha preso parte al Grande Fratello Vip 5 e qui ha avuto l’occasione di confrontarsi con il padre Walter e di fidanzarsi con Rosalinda Cannavò.

Roberta Termali, i figli Andrea e Nicolò da Walter Zenga. Poi Fabio e Francesco da Andrea Accorroni

Nato a Milano nel 1993, la madre è Roberta Termali: prima di conoscere Walter Zenga e poi sposarlo ha avuto una breve relazione anche con Roberto Mancini. I genitori di Andrea si separano, il giovane soffre molte per questa situazione continuando a vivere con la madre. Andrea tuttavia ha diversi fratelli e sorelle: Jacopo (il primogenito, che ha 34 anni ed è nato dal matrimonio di Walter Zenga con Elvira Carfagna); Nicolò Zenga, nato anche lui dal secondo matrimonio di Walter Zenga con Roberta Termali e poi due fratelli più piccoli Samira e Walter Junior (nati nel 2009 e nel 2012) frutto del terzo matrimonio di Walter con l'influencer rumena Raluca Rebedea.

Walter Zenga, tre volte miglior portiere del mondo: la Coppa Uefa da protagonista nell'ultima gara con l'Inter

Con i due fratellini più piccoli Andrea non ha praticamente rapporti. Andrea ha provato pure a intraprendere la carriera di portiere come il padre. Ha giocato nella Sambenedettese e nel Trento fino ad approdare dopo un brutto infortunio nell'Osimana, squadra della città in cui vive. Ma la sua carriera è finita anzitempo. Ora inizia quella televisiva.

