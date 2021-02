L'Eredità, la nuova campionessa è Federica. Ma niente bottino: alla Ghigliottina va fuori Corso

28 febbraio 2021 a

Nuova campionessa a L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna e in onda tutti i giorni a partire dalle 18,45. Si tratta di Federica, giovane e appassionata di moda, che nella puntata di domenica 28 febbraio ha superato al Triello i veterani Rossella e il campione uscente Guglielmo (entrambi torneranno lunedì 1 marzo), grazie a una risposta esatta sull'origine della parola Infinocchiare.

Federica è approdata al gioco finale della Ghigliottina con un montepremi da 150.000 euro, sceso però a 18.750 euro dopo le parole Stampa, Garibaldi, Natura, Tempo e Lavori. Federica a questo punto ci ha pensato su, cercando di conquistare un bottino comunque interessante e battendo pure l'emozione della prima volta alla Ghigliottina. La campionessa ha quindi svelato la sua risposta, con la parola Denaro.

Purtroppo le sue convinzioni non si sono rivelate esatte, con Flavio Insinna che come di consueto ha portato la stessa Federica ad arrivare al ragionamento giusto. "Sei una studentessa che si è laureata in modo puntuale vero?", ha chiesto il conduttore. "Sì, mi sono laureata in tempo", la replica. "Quindi non sei andata fuori...". "Corso", la risposta pronta di Federica, che ha pertanto capito tutto. La parola esatta infatti era Corso. Federica proverà a riconfermarsi campionessa e magari vincere i soldi alla Ghigliottina già nella puntata di lunedì 1 marzo, sempre su Rai1 dalle 18,45.

