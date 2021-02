Luisa Ranieri, l'amore con Luca Zingaretti e quella confessione hot: "Lui ha una virilità prorompente"

28 febbraio 2021 a

a

a

Luisa Ranieri forma con Luca Zingaretti una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. L'amore tra i due è ancora forte, così come il fuoco della passione. Tra Luisa Ranieri, 47 anni, e Luca Zingaretti, 59, il feeling è ancora molto vivo. A raccontarlo è la stessa attrice in una vecchia intervista rilasciata al settimanale Io Donna. La coppia ha due figlie, Bianca ed Emma.

Esordio da record per la fiction di Rai 1 Lolita Lobosco

La Ranieri ha sempre ammesso di essere una donna molto fortunata. "Il motivo? Ho accanto un bell’uomo, intelligente e desiderabile - ha rivelato, scendendo successivamente in ulteriori dettagli -. Sono una donna fortunata perché ho sposato un uomo con una virilità prorompente, ma anche una sensibilità quasi femminile e un amore vero per le donne: Luca dice sempre che abbiamo una marcia in più, che si lavora bene con noi perché siamo più precise e organizzate”.

Luisa Ranieri, le figlie Emma e Bianca con Luca Zingaretti: la prima moglie di lui è la scrittrice Margherita D'Amico

Intanto Luisa dà appuntamento alle 21,30 di domenica 28 febbraio per la seconda puntata di Le indagini di Lolita Lobosco, la fiction che la vede protagonista assoluta. Questo il post su Instagram.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.