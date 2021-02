Anna Tatangelo mezza nuda, altro scatto mozzafiato: Emma Marrone commenta senza mezzi termini | Foto

28 febbraio 2021 a

Lungo post su Instagram da parte di Anna Tatangelo. La cantante, che non disdegna scatti sexy su Instagram (dove può contare quasi 2 milioni di follower), ha pubblicato delle immagini davvero hot per il cambio di look, consistente principalmente nel ritorno alla capigliatura mora.

Foto ad alto tasso di sensualità, corredate da un lungo commento: "La Tatangelo - si legge -. Per 19 anni mi sono sempre sentita chiamare così, sempre. Le canzoni de La Tatangelo, il trucco o i capelli de La Tatangelo, il modo di vestire de La Tatangelo e la sua vita privata. Non è solo un nomignolo, nel bene o nel male sono io, la me orgogliosa di tutte le barriere che negli anni ho superato. Ma diciamocelo, almeno qui tra noi, un po’ stanca a volte voler far capire a tante persone che salire su un palco o giocare con l’immagine, ed essere la ragazza reale di tutti i giorni, siano due cose distinte e separate. La prima è l’artista che interpreta mondi, personaggi, si diverte a sperimentare, insomma La famosa Tatangelo, ma ragazzi la seconda sono io, Anna".

La cantante poi rivendica: "Spesso ho dovuto dimostrare il mio mondo musicale più di qualsiasi artista in Italia, proprio perché negli anni c’è sempre stato qualcuno che aveva qualcosa da dire su di me, ma su Anna o su La Tatangelo? Perché poi il confine, anche se netto, può diventare labile in questo nostro pazzo mondo artistico", ha concluso. Spicca su tutti i like e commenti, quello eloquente di Emma Marrone, che racchiude il pensiero di molti fan: "La Tatangelo è bona", ha scritto la cantante salentina.

