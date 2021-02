Melissa Satta vietata ai deboli di cuore, intimo sexy e lato b in primo piano: Instagram in tilt | Foto

28 febbraio 2021 a

Momento di rinascita per Melissa Satta. La showgirl ed ex velina di Striscia la notizia si è da poco separata con il marito Kevin Prince Boateng, dal quale ha avuto il figlio Maddox, e ora punta a ripartire, sia dal punto di vista professionale che da quello privato. Su Instagram, dove può contare su 4,4 milioni di follower, continua a pubblicare scatti decisamente sexy e in una recente intervista a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, si è lasciata andare a qualche confessione: "Spero di dare un fratellino o una sorellina a Maddox, vorrei un altro figlio", ha affermato.

Melissa Satta, Boateng è alle spalle: "Voglio dare a mio figlio Maddox un fratellino o una sorellina"

Melissa ha quindi voglia di intraprendere un'altra storia d'amore, ma odia le voci sul suo conto. L'ultima ha riguardato un presunto flirt con Stefano De Martino, ex marito di Belen. Ma la showgirl avrebbe subito smentito. Intanto incanta su Instagram con immagini vietate ai deboli di cuore: l'ultimo post infatti la vede immortalata con un intimo super sexy, sguardo ammiccante e lato b in primo piano: "La chiarezza è una giusta distribuzione di luce e ombra", si legge nella didascalia.

Gli occhi dei fan però sono tutti per la foto, con commenti vip di complimenti, tra cui quelli di Federica Fontana. Melissa è sempre più vogliosa di rinascere e nei giorni scorsi aveva scritto sempre sui social un messaggio eloquente: "Nessuna tenebra dura per sempre - ha affermato - anche nell’oscurità c’è sempre qualche stella".

