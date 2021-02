Tornano Le indagini di Lolita Lobosco, su Rai1 Luisa Ranieri indaga sull'omicidio di una donna

28 febbraio 2021 a

a

a

Torna l'appuntamento con Le indagini di Lolita Lobosco, la fiction di Rai1 con protagonista Luisa Ranieri, nei panni del vicequestore protagonista della nuova serie Rai. Serie di Luca Miniero che si ispira ai romanzi di Gabriella Genisi. L’appuntamento è per le 21,25 di domenica 28 febbraio. La fiction ha in totale 4 episodi, è una produzione Bibi Film Tv e Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction.

Esordio da record per la fiction di Rai 1 Lolita Lobosco

E’ prodotta da Angelo Barbagallo e Luca Zingaretti. La seconda puntata si intotola Solo per i miei occhi: la trama racconta di Lolita, la quale non fa in tempo a varcare la soglia della questura che verrà coinvolta nelle indagini sull’omicidio di una donna bellissima scomparsa da casa da più di una settimana, Bianca Empoli. La donna è una conosciuta musicista, una suonatrice d’arpa che all’insaputa del marito, Vito Loconsole, ha affittato un appartamento per studiare e preparare i propri concerti da solista.

Luisa Ranieri, le figlie Emma e Bianca con Luca Zingaretti: la prima moglie di lui è la scrittrice Margherita D'Amico

Ed è proprio lì che il suo cadavere è stato ritrovato dai vicini di casa. Sembrerebbe un’ordinaria storia di tradimento, culminata con l’omicidio della moglie da parte del marito geloso, ma Vito Loconsole ha un alibi di ferro ed è sicuramente estraneo all’omicidio: la sua unica colpa è di aver trascurato Bianca per dedicarsi alla sua professione di antiquario. Così Lolita, cercando con determinazione il colpevole, si trova a scavare nella vita di Bianca, sua coetanea, e a confrontarsi con le scelte inusuali della donna. La sua morte le appare l’amaro epilogo di una vita tanto premiata dal successo quanto segnata dalla solitudine. Nella prima puntata Le indagini di Lolita Lobosco ha ottenuto oltre 7,5 milioni di spettatori, ascolti da record.

Luisa Ranieri sbanca l'Auditel con Lolita Lobosco, l'attrice su Instagram: "Grazie a tutti, tanta roba" | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.