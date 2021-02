Pippo Franco, dalla prima moglie Laura Troschel il figlio Simone: poi Gabriele e Tommaso da Piera Bassino

28 febbraio 2021 a

a

a

Pippo Franco è un attore tra i più popolari e amati dal pubblico. All'anagrafe Francesco Pippo, ha esordito come cantante e chitarrista, per poi passare al cinema come protagonista di alcune delle più apprezzate commedie italiane. Nato a Roma il 2 settembre 1940, sotto il segno zodiacale della Vergine, Pippo ha potuto conoscere suo papà Felice soltanto quando aveva 6 anni. L’uomo ha infatti partecipato alla Seconda Guerra Mondiale ed era stato fatto prigioniero dagli inglesi. Tornato finalmente a casa, ha potuto godere della compagnia di suo figlio solo per pochi mesi, prima di morire.

L'appello di Pingitore: "Governo non lasci affogare i teatri italiani"

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Pippo Franco è stato sposato con l’attrice Laura Troschel, da cui ha avuto un figlio, Simone. La loro relazione si è conclusa anni dopo, successivamente la Troschel è morta a causa di una grave malattia. Franco si è sposato una seconda volta con Piera Bassino e ha avuto altri due figli, Gabriele (il quale ha partecipato nel 2019 a Temptation Island) e Tommaso.

Barbara D'Urso, tutti gli ospiti di Domenica Live e Non è la D'Urso di oggi 28 febbraio 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.