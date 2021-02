Carmen Di Pietro, dal sesso in vasca con Maradona alla protesi al seno esplosa in aereo

28 febbraio 2021 a

Carmen Di Pietro è una showgirl italiana, famosa soprattutto negli anni Novanta. Successivamente è stata comunque opinionista in diverse trasmissioni televisive e in qualche reality. Nata il 24 maggio 1965, per quanto riguarda la sua vita privata, ha avuto un flirt anche con Diego Armando Maradona: "Una volta in un albergo ha suonato la porta - ha raccontato -. Stavo facendo il bagno nella vasca e gli ho aperto che ero ancora tutta bagnata. 'Posso continuare a lavarti io?', mi ha chiesto. E siamo tornati in vasca".

All'anagrafe Carmela Tonto, nel 1997 ha dichiarato che una delle sue protesi al seno sarebbe esplosa durante un viaggio in aereo, a causa della forte pressurizzazione della cabina. Per quanto riguarda la sua vita privata, lo storico marito di Carmen è stato Sandro Paternostro, giornalista con il quale è convolata a nozze il 17 giugno 1998.

All’epoca la cerimonia fece grande clamore per la differenza d’eta tra i due coniugi (33 anni lei, 76 lui) e per l’aperta ostilità da parte dei figli del giornalista nei confronti della showgirl. Due anni dopo Paternostro è morto, e la vedova Di Pietro ha allacciato una relazione con Giuseppe Iannoni, da cui ha avuto i due figli Alessandro e Carmelina. La coppia, tuttavia, si è separata nel 2017.

