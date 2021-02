Pierpaolo Spollon e l'amore per Angela. Ma il suo sogno lo può esaudire solo Milly Carlucci

28 febbraio 2021 a

a

a

Pierpaolo Spollon è fidanzato? Se lo chiedono in molti. L'attore è uno dei volti noti delle serie televisive italiane. Ha partecipato a fiction Rai come “La porta rossa”, “L’allieva” e “Doc – Nelle tue mani” o "Che Dio ci aiuti". In una recente intervista l'attore ha confessato di avere una grande passione: il ballo. Il suo sogno nel cassetto dunque è quello di partecipare a Ballando con le Stelle. Chissà se Milly Carlucci lo inserirà mai nel cast.

Ma tornando al quesito iniziale, ebbene sì. L'attore è fidanzato, ma non si sa molto della fortunata. Infatti Pierpaolo Spollon tiene lontana dai riflettori la sua ita privata. Pare che sia stato fidanzato con una ragazza di nome Angela. Ma anche curiosando nel suo profilo Instagram non si riesce a saperne di più. Va detto però che il buon Pierpaolo è molto attivo su Instagram, dov’è seguitissimo e ha conquistato circa 150mila follower. Suo padre è un commissario, mentre sua madre lavora nell’esercito. Da adolescente, avrebbe voluto iscriversi al liceo artistico, ma sua madre lo ha indirizzato verso lo scientifico. Ad un certo punto Spollon ha trovato la sua strada nella recitazione. Per seguire il suo sogno di diventare attore, Pierpaolo si è trasferito a Roma, dove ha studiato con Gisella Burinato e Beatrice Bracco; entrando poi a far parte del Centro Sperimentale. II suoi sport preferiti sono l’equitazione e le arti marziali. La sua squadra del cuore è l’Inter. Poi c'è quella passione per il ballo che lo ha spinto a candidarsi, con un'intervista, per il talent più famoso d'Italia dedicato al ballo. Potrebbe dunque essere uno dei protagonisti futuri della trasmissione.

Diana Del Bufano di nuovo single. E' finita con Edoardo Tavassi. La lunga storia con Paolo Ruffini

Questo pomeriggio, domenica 28 febbraio, l'attore potrebbe svelare qualcosa di più durate la trasmissione condotta da Francesca Fialdini "Da noi a ruota libera" in onda su Rai 1 dalle ore 17,15.

Da noi a ruota libera, dopo il Covid Francesca Fialdini torna in studio: tra gli ospiti Pelù e Frassica

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.