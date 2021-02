Gianmarco Saurino, la storia finita con la chef pugliese: le passioni per l'ukulele e l'armonica a bocca

28 febbraio 2021 a

Gianmarco Saurino è uno dei giovani attori più amati dal pubblico italiano. Nato a Foggia il 12 dicembre 1992, sotto il segno zodiacale del Sagittario, è arrivato al grande successo soprattutto grazie alle fiction Che Dio ci aiuti e Doc Nelle tue mani, quest'ultima con Luca Argentero.

Stando alle ultime indiscrezioni, l’attore ha dichiarato di aver recentemente concluso una relazione che durava da tre anni, con una chef pugliese che aveva conosciuto in un ristorante a Firenze. E'un ragazzo estremamente timido, come ha confessato in una vecchia intervista a Tv Sorrisi e Canzoni: “Ho una marea di insicurezze e paure”, ha confidato. Per questo motivo, nonostante sia un ragazzo molto affascinante, non riesce a considerarsi un sex symbol. Forse è stata anche la sua timidezza a spronarlo a dedicarsi al teatro.

Relativamente ad alcune curiosità sul suo conto, ha come passione la musica: suona l’ukulele e l’armonica a bocca, due strumenti sicuramente abbastanza insoliti.

