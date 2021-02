Domenica In, Elettra Lamborghini gela Mara Venier: "Ho avuto il colpo della strega, sto in piedi per miracolo"

28 febbraio 2021 a

Elettra Lamborghini è stata ospite a Domenica In domenica 28 febbraio, nel salotto di Mara Venier su Rai1. Ma il suo ingresso negli studi di Roma non è stato certo trionfale, visto che in mattinata l'ereditiera ha rimediato il colpo della strega.

"Sto in piedi per miracolo, ma tenevo troppo a venire qui da te. Non riesco a fare nulla - ha spiegato quando è entrata in trasmissione - spero di riuscire a sedermi. Ma stamattina mi sono alzata e sono rimasta bloccata". L'intervista è poi proseguita, anche se Elettra non ha potuto esibirsi né in canti né in balli. Sono stati mandati dei filmati di repertorio: in compenso Mara Venier ha promesso: "Le punture le so fare io - ha detto - nel momento della pubblicità andiamo di là e te la faccio".

La Lamborghini preferiva una puntura in diretta, l'importante tuttavia è superare questo colpo della strega, un imprevisto che non ci voleva proprio.

