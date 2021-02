Diana Del Bufalo, la lunga storia con Paolo Ruffini e il flirt con Edoardo Tavassi

28 febbraio 2021 a

a

a

Diana Del Bufalo è diventata celebre grazie alla sua partecipazione al programma Amici di Maria De Filippi oggi è un'attrice ricercatissima per la sua bravura. Ma lei è un'artista completa è infatti anche un'apprezzata conduttrice e cantante. Ma spesso l'artista romana, 31 anni, ha fatto parlare anche per la sua vita privata. Dopo una relazione durata tre anni con il cantante e produttore Francesco Arpino, dal 2015 al 2019 Diana ha avuto una relazione con il comico e conduttore Paolo Ruffini, conosciuto durante il suo ruolo da co-conduttrice nel programma Colorado. Sebbene Ruffini abbia sempre dichiarato che, di fatto, era già single da due anni, essendo separato dalla moglie, il suo essere sposato ha creato molti problemi a Diana, spesso vittima di haters che la dipingevano come una sorta di sfascia famiglie. Attacchi sui social che la conduttrice ha sofferto particolarmente.

Da noi a ruota libera, dopo il Covid Francesca Fialdini torna in studio: tra gli ospiti Pelù e Frassica

Sulla fine della loro relazione i siti specializzati e le riviste di gossip hanno fatto tante ipotesi tra le quali quella del tradimento da parte dell'attore. In ogni caso Diana Del Bufalo ha deciso di guardare avanti. Negli ultimi mesi del 2019 ha iniziato a frequentare Edoardo Tavassi, fratello della concorrente del Grande Fratello 11 Guendalina. a coppia pur non avendo ufficializzato la relazione è comparsa spesso nelle reciproche stories di Instagram. Dopo alcuni mesi tuttavia la relazione tra i due si interrompe. Al momento l'attrice dovrebbe essere single.

Durante la sua partecipazione ad Amici fu eliminata nella fase del serale. Per protesta contro quel verdetto che riteneva ingiusto Platinette arrivò a spogliarsi durante la trasmissione. Successivamente Diana Del Bufalo ha intrapreso con successo la carriera di attrice. Tra il 2015 e il 2016, la Del Bufalo lavora nella fiction “C’era una volta Studio Uno” e nella celebre serie “Che Dio ci aiuti” insieme a Elena Sofia Ricci, Nicole Mazzocato, Francesca Chillemi e Gianmarco Saurino.

Questo pomeriggio, domenica 28 febbraio, sarà ospite della trasmissione "Da noi a ruota libera" condotta da Francesca Fialdini su Rai 1 a partire dalle 17.20.

Barbara D'Urso, tutti gli ospiti di Domenica Live e Non è la D'Urso di oggi 28 febbraio 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.