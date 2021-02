Nino Frassica, la scuola di comicità nei bar: poi i messaggi alla segreteria telefonica di Arbore

28 febbraio 2021 a

Nino Frassica è uno degli attori comici più amati dal pubblico. Nato il 11 dicembre 1950, Frassica ha avuto una carriera eclettica, spaziando tra tv, teatro e cinema e dimostrando sempre un grande talento, una comicità surreale, davvero originale e unica. E' stato bocciato a scuola due volte, per aver fatto troppe assenze. Marinava la scuola per andare al cinema, di cui era appassionato.

Agli inizi della carriera ha cominciato a lavorare come animatore nelle scuole e nelle feste in piazza, ma la sua vera scuola di comicità sono stati i bar di Messina, sua città natale. La svolta è arrivata quando lo ha scoperto Renzo Arbore: per catturare l'attenzione dell'artista, Frassica gli mandò alcuni messaggi senza capo né coda alla segreteria telefonica.

Per quanto concerne la vita privata, Frassica ha sposato l’attrice Daniela Conti nel 1985. I due si erano incontrati quando erano molto giovani, durante i corsi di recitazione a Messina. Nel 1993 la coppia ha divorziato e nel 2017 l’attore ha sposato Barbara Exignotis, di 25 anni più giovane di lui.

