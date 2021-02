Piero Pelù, dalle ex compagne Rossella e Antonella le figlie Greta, Linda e Zoe: poi l'amore con Gianna Fratta

28 febbraio 2021 a

Piero Pelù è un famoso cantante rock italiano, fondatore dei Litfiba, gruppo che ha avuto il suo massimo successo tra gli anni Novanta e i primi anni Duemila. Il suo esordio musicale è avvenuto negli anni ’80. Pelù è nato a Firenze il 10 febbraio 1962 sotto il segno dell’Acquario e fin da piccolo ha dimostrato una particolare attitudine per la musica. Appassionato di Beatles, ha messo su una band anche al liceo, dal nome Mugnions.

Una volta diplomatosi al liceo classico è partito alla volta di Londra, curioso di esplorare la cultura Punk che tanto lo attira. E' il 1980 ma resta deluso dal suo viaggio e dalla cultura punk, quindi decide di tornare in Italia a Firenze. Lo stesso anno fonderà i Litifiba. Per quanto riguarda la vita privata, negli anni Novanta si è legato alla compagna Rossella, da cui sono nati i figli Greta, nata nel 1999, e Linda, nel 1995. Nel 2004 è nata sua figlia Zoe dalla relazione con Antonella Bundo. Nel 2017, il cantante ha iniziato una relazione con la direttrice d’orchestra Gianna Fratta.

Nello stesso anno è anche diventato nonno, dopo la nascita di Rocco. Relativamente all'attuale compagna, è nata il 22 agosto del 1973 sotto il segno dell’Acquario. Gianna è direttrice d’orchestra, docente e direttrice artistica, con ben 7 dischi all’attivo e tournée in tutto il mondo, dall’Europa sino in Giappone. Nella sua carriera ha collaborato con tantissimi artisti di calibro internazionale, come Michele Placido, Sergio Castellitto, Carla Fracci e tanti altri ancora, ed è stata la prima donna italiana a dirigere l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, al Petruzzelli di Bari e addirittura in Cina, alla Sinfonica di Macao. Le nozze tra Pelù e Gianna si sono celebrate nel settembre 2019.

