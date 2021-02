Amadeus, la figlia Alice è bellissima: dalla passione per la moda al rapporto con Giovanna Civitillo

28 febbraio 2021 a

Amadeus è pronto a condurre il suo secondo festival di Sanremo consecutivo. Dopo l'edizione 2020, da martedì 2 a sabato 6 marzo andrà in scena Sanremo 2021. Per quanto riguarda la vita privata del conduttore televisivo, Amadeus è attualmente sposato con Giovanna Civitillo, dalla quale ha avuto il figlio Josè. Dal primo matrimonio, con Marisa Di Martino, è nata invece Alice Sebastiani, classe 1998. Alice è bellissima e tra le sue grandi passioni c'è sicuramente la moda, come testimonia anche il suo percorso di studi in Fashion Business all’Istituto Marangoni di Milano.

E’ presente su Instagram, ma i followers ovviamente non possono essere i migliaia che seguono il padre Amadeus. La ragazza resta, però, attiva sui social: una bellezza letteralmente mozzafiato, che si rivolge ai suoi followers anche in modo particolare. A soli 23 anni la figlia di Amadeus ha già visitato diversi Paesi in giro per il mondo, vivendo anche in Inghilterra.

Con la seconda moglie di suo padre, Giovanna Civitillo, il rapporto è bellissimo. Le due vanno d’amore e d’accordo e non mancano occasioni nelle quali, sui social network, la stessa Giovanna Civitillo si rivolge alla ragazza come se fosse quasi sua figlia. Amadeus è stato conquistato da Giovanna proprio sotto questo aspetto, quando si è accorto che la showgirl era pronta a rinunciare alle serate mondane per trascorrere il tempo libero insieme alla stessa Alice.

