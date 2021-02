Ascolti tv sabato 27 febbraio, altro trionfo di C'è posta per te: la De Filippi supera i 6 milioni di spettatori

28 febbraio 2021 a

Consueto trionfo per C'è posta per te nella serata di sabato 27 febbraio. La trasmissione di Maria De Filippi che ha visto tra gli ospiti Lorenzo Insigne e Gerry Scotti ha visto oltre 6 milioni di spettatori, 6.169.000 per l'esattezza, pari al 28,8% di share. Per il film di Rai1, Ottilie Von Faber-Castell Una donna coraggiosa, 2.756.000 spettatori, pari al 12,5% di share.

Su Rai2 Fbi è stato seguito da 1.422.000 spettatori (5.3%), Blue Bloods da 1.373.000 spettatori (5.3%) e Instinct da 956.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 Sing ha intrattenuto 1.323.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Indovina chi viene a cena ha raccolto davanti al video 1.064.000 spettatori pari ad uno share del 4.7%. Su Rete4 l'intramontabile Banana Joe ha avuto un audience di 1.072.000 spettatori con il 4.4% di share. Su La7 Eden Un Pianeta da Salvare ha registrato 640.000 spettatori con uno share del 2.8%. Su Tv8 L’Amore spicca il volo ha raccolto 328.000 spettatori con l’1.3%.

Per quanto riguarda le reti minori, sul Nove Tutta la Verità L’enigma del Mostro di Firenze ha raccolto 302.000 spettatori e l’1.6% di share. Su Rai Premium la replica di Che Dio ci aiuti 6 sigla l’1% con 251.000 spettatori e su La5 quella del Grande Fratello Vip è la scelta di 94.000 spettatori (0.5%). A proposito di Grande Fratello Vip 5, la finalissima andrà in onda lunedì 1 marzo alle 21,30, sempre su Canale5.

