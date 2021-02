Quelli che il calcio domenica 28 febbraio. Ospiti Martina Fidanza, Benedetta Parodi, Yuri Chechi ed Enrico Lucci

28 febbraio 2021 a

Torna Quelli che il calcio, la storia trasmissione della domenica calcistica che va in onda alle 14 su Rai 2. Con Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu sarà in studio la giovanissima campionessa di ciclismo, Martina Fidanza. Racconterà che la passione per lo sport è un affare di famiglia. Inoltre sarà ospite Benedetta Parodi con le storie e ricette di casa del suo ultimo libro “Una poltrona in cucina”. L'ospite d'onore della puntata sarà il "Signore degli anelli" dell'Italia ossia il ginnasta Juri Chechi che è stato campione olimpico. Con lui i conduttori si misureranno in una gara non proprio muscolare, per avere qualche chance di vittoria.

Domenica In con vista su Sanremo. Tra gli ospiti Elettra Lamborghini e Albano Carrisi

Poi ci sono i vari "tifosi" Enrico Bertolino seguirà la sua Inter in studio, e il maestro d’eleganza Adriano Panatta sopporterà i punzecchiamenti di Luca. Intanto si avvicina il Festival di Sanremo e da Roma Enrico Lucci proporrà un "prima festival" con ospiti speciali come Valeria Marini o i Jalisse. Si tenteranno anche dei pronostici grazie al mago Heldin. Poi spazio alla BMX, o Bicycle Motocross, uno sport sempre più in ascesa: lo si scoprirà con le interviste di Francesca Brienza e del Signor Opisso di Enzo Paci a due campioni della disciplina dalle rampe di Verona, Mattia Furlan e Giacomo Fantoni. Spazi comici all'insegna della politica: Ubaldo Pantani sarà il leader della Lega Matteo Salvini, mentre Luca rappresenterà la base grillina, ancora divisa sull’appoggio a Draghi. Barbara Foria tornerà con l’imitazione di Serena Bortone, mentre Brenda Lodigiani si travestirà da contessa De Blanck.

Barbara D'Urso, tutti gli ospiti di Domenica Live e Non è la D'Urso di oggi 28 febbraio 2021

Per quanto riguarda il calcio Marcello Cirillo e il comico Demo Mura seguiranno Crotone-Cagliari, il giornalista nerazzurro Fabrizio Biasin e dall’ex gloria rossoblù Claudio Onofri Inter-Genoa e infine Stefania Okaka, sorella di Stefano, attaccante dell’Udinese, e Lorenzo Baglioni Udinese-Fiorentina.

Da noi a ruota libera, dopo il Covid Francesca Fialdini torna in studio: tra gli ospiti Pelù e Frassica

