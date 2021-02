Barbara D'Urso, tutti gli ospiti di Domenica Live e Non è la D'Urso di oggi 28 febbraio 2021

28 febbraio 2021 a

a

a

Torna l'appuntamento con Barbara D'Urso, sia con il programma pomeridiano che con quello serale. Alle 17 di domenica 28 febbraio andrà in onda Domenica Live. Tra gli ospiti Carmen Di Pietro, protagonista anche ne La pupa e il secchione.

Barbara d'Urso, gli ospiti di Domenica Live e Non è la d'Urso di oggi

La showgirl sarà ospite insieme alla la sua famiglia. Nei giorni scorsi era stata ospite appunto de La pupa e il secchione, trasmissione andata in onda su Italia1. Carmen aveva raggiunto i protagonisti del programma alla villa dove abitavano per un corso accelerato di baci in vista della prova, decisamente hot. A Domenica Live anche Pippo Franco con il figlio Gabriele. Il comico, in una intervista al settimanale Oggi, aveva raccontato con grande ironia le sue strategie di conquista.

Live Non è la D'Urso, Luxuria a Ciavarro: "Hai la faccia della rassegnazione, la regista della coppia è Clizia" | Video

Tornerà in studio anche la vedova di Paolo Rossi, Federica Cappelletti. In prima serata, a Live Non è la D'Urso, in onda dalle 21,20 circa, Barbara avrà come ospite l’ex portiere dell’Inter Walter Zenga che racconterà l’incontro che ha avuto con i suoi due figli, avvenuto subito dopo l’eliminazione dalla casa del Grande Fratello Vip 5 di Andrea Zenga. Ad affrontare le cinque sfere sarà l’ex gieffina Giulia Salemi, che se la dovrà vedere pure con un ex fidanzato. In studio anche la macchina della verità dell’Alabama che metterà alla prova presunte coppie famose e tradimenti.

Ascolti troppo bassi, Live Non è la D'Urso chiude in anticipo: spazio a Bonolis con Avanti un altro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.