Da noi a ruota libera, dopo il Covid Francesca Fialdini torna in studio: tra gli ospiti Pelù e Frassica

Francesca Fialdini, dopo essere guarita dal Covid 19, torna in studio per condurre una nuova puntata di Da noi a ruota libera, in onda domenica 28 febbraio alle 17.20 su Rai1. La conduttrice intervisterà il re del rock Piero Pelù, pronto a ripercorrere la sua vita e la sua carriera attraverso documenti inediti che sapranno stupire anche i fan più fedeli, e il mitico Nino Frassica che con la sua straordinaria ironia svelerà tutti i segreti dei vip incontrati negli anni.

E ancora, saranno ospiti i protagonisti della fiction di successo targata Rai Che Dio ci aiuti: Diana Del Bufalo, Simonetta Columbu, Gianmarco Saurino e Pierpaolo Spollon. Il dialogo con persone comuni, personaggi e artisti del nostro tempo che hanno una storia interessante da raccontare e la volontà di farlo senza filtri restano al centro del programma, con particolare attenzione alle storie femminili, nelle loro varie declinazioni.

Da noi a ruota libera è un programma di Max Novaresi, Igor Artibani, Francesca Fialdini, Ernesto Marra e Massimo Piesco realizzato da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Fabrizio Cofrancesco. Produttore esecutivo Monica Gallella.

