Rocco Casalino, la confessione: "Avere un figlio? Non mi interessa e non credo di essere portato"

28 febbraio 2021 a

a

a

Rocco Casalino negli ultimi tempi è molto presente negli studi televisivi, soprattutto per presentare il suo libro, Il portavoce. Qui racconta in particolar modo il suo rapporto turbolento con il padre violento. L'ex portavoce dell'ex premier Giuseppe Conte ha recentemente preso parte anche alla trasmissione di Nunzia De Girolamo su Rai1, Ciao maschio e si è espresso così sulla definizione di vero maschio: "Colui che sa proteggere le persone che ama", ha affermato. Durante il programma, Casalino ha anche detto di non sentirsi pronto ad avere un figlio: "Non è nei miei programmi, almeno per il momento", ha sottolineato. Rocco Casalino, nato e cresciuto in Germania fino a 16 anni, ha preso il diploma tecnico commerciale e successivamente si è laureato in ingegneria elettronica, specializzandosi poi in ingegneria gestionale all’Università di Bologna.

Ciao Maschio, tra gli ospiti di Nunzia De Girolamo c'è Rocco Casalino: poi Paolo Crepet e Maurizio Casagrande

Nel 2007 è diventato giornalista professionista, iscritto all’ordine della Regione Lombardia. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Rocco ha una lunga storia d’amore con il suo compagno Josè Carlos Alvarez. I due ormai fanno coppia fissa da ben sette anni. Casalino ha raggiunto la notorietà nel 2000 con la sua partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello. In seguito, è stato opinionista in diverse trasmissioni televisive e talk show condotti soprattutto da Maurizio Costanzo.

Rocco Casalino, la sua amica al Grande Fratello Marina La Rosa: "La gente rosica per il suo successo"

Dopo il suo addio a Palazzo Chigi, Marina La Rosa (sua ex coinquilina nella prima edizione del Grande Fratello) lo ha difeso così: "Alla gente gli rode il c**o - ha spiegato -, purtroppo non mi viene un francesismo per tradurre il concetto. La gente non vede l'ora di buttarti mer** addosso”. Casalino ha mostrato una certa amarezza su come i media abbiano definito nel tempo la sua partecipazione al Grande Fratello: "Una cosa accaduta 20 anni fa, io ho fatto tanto altro, ma è sempre stato evidenziato un legame tra la mia carriera e quella partecipazione al reality, quando in realtà non sono collegate", ha affermato.

Domenica In con vista su Sanremo. Tra gli ospiti Elettra Lamborghini e Albano Carrisi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.