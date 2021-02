Elettra Lamborghini a L'Isola, opinionista con Iva Zanicchi: "Non avrei potuto desiderare compagna migliore" | Foto

28 febbraio 2021 a

Elettra Lamborghini sta vivendo un periodo davvero esaltante, sia dal punto di vista personale (il matrimonio con il dj producer Afrojack sembra andare a gonfie vele) che dal punto di vista professionale, con l'annuncio della sua partecipazione a L'Isola dei famosi in veste di opinionista, insieme a Iva Zanicchi. Una partecipazione che lei ha subito celebrato sui social, in particolar modo su Instagram, dove può contare su quasi 7 milioni di follower: "Ebbene sì, sono la nuova opinionista - ha scritto -. Non avrei potuto desiderare compagna migliore. Al 15 marzo manca poco. Contenti", ha chiesto ai suoi fan.

Che immediatamente hanno dato risposta positiva. Relativamente ad alcune curiosità sul suo conto, Elettra ama molto i tatuaggi: sul lato b ha delle macchie di leopardo che rappresentano la sua natura di predatrice (e sono il suo marchio di fabbrica su Instagram). Nel 2020 ha partecipato a Sanremo ma ha poi disertato la puntata di Domenica In, lasciando l’Ariston, a causa della presenza di Selvaggia Lucarelli, che l'ha definita in un tweet il "Coronavirus della musica".

Ha sposato nel settembre 2020 il dj producer Afrojack. Nato nel 1987, all'anagrafe è Nick Van de Wall. Il suo talento si è sviluppato sin da quando è bambino, e infatti a soli 5 anni ha iniziato ad avvicinarsi alla musica e in particolare al pianoforte. A 10 anni, poi, è arrivata la passione per la musica elettronica, finché poi la sua non è diventata una vera e propria professione.

