Al Bano, una delle figlie è Cristel Carrisi: il marito Davor Luksic ha un patrimonio da 170 milioni di dollari

28 febbraio 2021 a

a

a

Al Bano Carrisi, all'anagrafe Albano Carrisi, è uno dei cantanti più popolari nel panorama della musica italiana. Innumerevoli i suoi successi, da Nel sole a Felicità, fino a Ci sarà e Nostalgia canaglia, gli ultimi tre insieme all'ex moglie Romina Power. Per quanto riguarda la sua vita privata, ha avuto quattro figli appunto da Romina Power e due da Loredana Lecciso.

Domenica In con vista su Sanremo. Tra gli ospiti Elettra Lamborghini e Albano Carrisi

Andiamo a conoscere meglio una delle figlie di Carrisi: Cristel. E' stata anche lei cantante e ha inciso due album nel 2010. Ha partecipato come ospite a numerose trasmissioni televisive ed è stata concorrente alla seconda edizione del reality show La fattoria. Nel 2012 ha esordito al cinema come attrice con il film Con tutto l’amore che ho di Angelo Antonucci. Nel 2013 è stata inviata per il programma Mission nei campi profughi per i rifugiati politici dell’Unhcr in Giordania. Nel 2015 ha condotto lo Zecchino d’Oro prendendo parte alla seconda edizione di Top Tutto quanto fa tendenza, magazine di moda in seconda serata su Rai1. Nel 2019 ha presentato 55 passi nel sole, evento che ha celebrato i cinquantacinque anni di carriera del padre Al Bano. Cristel si è sposata nel 2016 con l’imprenditore cileno croato Davor Luksic.

Al Bano, i figli avuti da Romina Power e Loredana Lecciso. Il dramma di Ylenia: "Una ferita ancora aperta"

E’ mamma di Kay Tyrone e Cassia Ylenia. Il marito di Cristel è un ricco imprenditore. Il suo patrimonio si aggira intorno ai 170 milioni di dollari e possiede numerosi alberghi e resort di lusso sparsi in tutto il mondo. Il matrimonio, celebrato nella chiesa barocca di San Matteo a Lecce è avvenuto nel 2016 dopo 4 anni dal loro primo incontro. Alla cerimonia, durata per diversi giorni, hanno assistito circa 500 invitati ed erano presenti molti volti noti del panorama italiano tra cui Mara Venier, Toto Cutugno, Ricchi e Poveri, Michele Placido. Assente invece Loredana Lecciso con cui Cristel non ha mai avuto un bel rapporto.

Al Bano, gli inizi con il Clan di Adriano Celentano: "Il pomeriggio con loro, la mattina facevo il metalmeccanico"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.