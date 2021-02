Kilimangiaro, i segreti degli antichi egiziani svelati dal direttore del museo di Torino

28 febbraio 2021 a

Anche nella giornata di oggi, domenica 28 febbraio, si annuncia particolarmente intensa ed interessante la puntata con Kilimangiaro. In onda su rai 3 a partire dalle ore 16.30 il programma condotto da Camila Raznovich, che anche nella trasmissione di oggi cercherà di raccontare il mondo attraverso la lente del Viaggio. E come sempre grazie ad ospiti particolarmente autorevoli rispetto ai temi che vengono proposti nella puntata della terza rete della televisione di Stato. Molto preparato anche l'ospite di oggi che sarà il direttore del Museo Egizio di Torino, Christian Greco.

Come al solito verranno poi proposte tre notizie internazionali del consueto Diario del Mondo che saranno analizzate dalla giornalista del Tg1 Maria Gianniti. Tra gli altri ospiti di Camila Raznovich ci sono anche il geologo Mario Tozzi, il botanico Stefano Mancuso, il linguista Giuseppe Antonelli che analizzerà le parole che provengono dalla Cina e gli autori della serie di documentari i Viaggi in Salita, Beatrice e Lorenzo, che presentano l’ultimo episodio. Tanti i documentari declinati nei vari sapori del programma: K Natura, K Avventura, K Paradisi, K Storie, e K Meraviglie. Il Kilimangiaro è un programma di Cristoforo Gorno e di Maria Iodice, Massimo Favia, Sergio Leszczynski, Antongiulio Panizzi, Fabio Roberti e Camila Raznovich. La regia è a cura di Andrea Dorigo.

E' diventato un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati del tema e per chi crede che natura, avventura e meraviglie si coniughino in modo perfetto. Camila Raznovich, milanese, classe 1974, è ormai considerata un vero e proprio punto di riferimento di Kilimangiaro. Conduttrice televisiva di decine e decine di programmi tra Mtv, La7 e Rai, è mamma di due bambine. La prima, Viola, è nata nel 2009, mentre l'altra, Sole, nel 2012. Le ha avute tutte e due con l'ex compagno, l'architatto Eugenio Campari. Oggi è legata all'imprendiotre francese Loic Fleury.

