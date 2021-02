Pompei, l'ultima rivelazione: il carro. I particolari e i segreti dell'incredibile ritrovamento

28 febbraio 2021 a

a

a

Un'altra incredibile e straordinaria scoperta a Pompei. Oggi, domenica 28 febbraio, se ne occupa Rai Documentari che dalle ore 13.30 su Rai 2 presenta in esclusiva “Pompei l’ultima rivelazione: Il Carro”, l’instant doc che segue immediatamente il Tg2 e che racconta del ritrovamento tra i più importanti nella storia della città che fu distrutta dall'eruzione. E' un carro cerimoniale intarsiato e in ottimo stato. di conservazione.

Video su questo argomento Pompei restituisce carro da parata integro. Le immagini degli scavi di Civita Giuliana

Gli archeologi lo hanno identificato nel porticato di fronte alla stalla dove già nel 2018 erano emersi i resti di tre cavalli. Si tratta di un reperto unico, in ottimo stato di conservazione con preziose e dettagliate decorazioni in bronzo e stagno, che raffigurano scene erotiche, resti lignei mineralizzati, impronte di corde e di decorazioni vegetali. L'equipe di Rai Documentari, guidata da Leonardo Lofrano e Catia Barone, ha avuto la possibilità di seguire per più di due mesi l’intero processo di ritrovamento e di scavo e ha continuato a seguire le varie fasi dei lavori. Questa scoperta aggiunge un elemento in più al racconto degli ultimi istanti di vita di chi abitava in quella villa, e più in generale alla conoscenza del mondo antico.

Scoperta unica a Pompei: trovato un grande carro cerimoniale in bronzo

Sono straordinarie le circostanze che hanno permesso il ritrovamento grazie alla collaborazione tra il Parco Archeologico di Pompei e la Procura della Repubblica di Torre Annunziata. Il carro è infatti scampato per miracolo agli scavi clandestini: i tombaroli per fortuna hanno solo lambito il reperto. I telespettatori saranno accompagnati da una guida d’eccezione: Massimo Osanna, Direttore Generale Uscente del Parco Archeologico di Pompei e Direttore Generale dei musei Mibact. Il suo racconto in presa diretta, le testimonianze inedite della sua equipe di esperti e l’intervento del Procuratore Capo di Torre Annunziata Nunzio Fragliasso svelano le ricchezze e i dettagli esclusivi del carro di Pompei, facendo vivere agli spettatori l'emozione della nuova scoperta, facendo immaginare la vita quotidiana della città romana e dei suoi abitanti. Negli ultimi anni Pompei si è arricchita ulteriormente di storiche testimonianza e di reperti incredibili che ne confermano la sua unicità al mondo. Per gli appassionati programma da non perdere quello di oggi, domenica 28 febbraio.

Video su questo argomento A Pompei restaurato l'affresco del giardino della Casa dei Ceii TMNews

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.