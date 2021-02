Domenica In puntata del 28 febbraio. Una finestra sul Festival di Sanremo. Tra gli ospiti Elettra Lamborghini e Albano Carrisi

28 febbraio 2021 a

Sarà dedicata in buona parte al Festival di Sanremo in programma la prossima settimana la puntata di Domenica In del 28 febbraio in programma su Rai 1 dalle 14. Tanti, come di consueto, gli ospiti attesi nel salotto di Mara Venier. La trasmissione va in diretta dagli Studi Rai "Fabrizio Frizzi" di Roma. Previsto un collegamento con Amadeus direttamente dal Teatro Ariston dove sono in corso gli ultimi preparativi del Festival della canzone italiana, la 71esima edizione, che prenderà il via martedì 1 marzo.

In studio Mara Venier raccoglierà Albano Carrisi, una delle icone della musica italiana. Il cantante si racconterà sia sotto il punto di vista artistico che per quanto riguarda la vita privata. L'intervento sarà l'occasione per riascoltare i suoi grandi successi. Un'occasione da non perdere, dunque per gli appassionati. In particolare proporrà la sua canzone "Il Sole".

Mara Venier poi accoglierà nel salotto domenicale, Elettra Lamborghini che è stata una delle protagoniste del Sanremo dello scorso anno, vera e propria star dei social. Cantante e personaggio televisivo seguita sui social da oltre 6 milioni e mezzo di persona. Sarà intervistata dalla conduttrice per poi cantare il brano "Musica, e il resto scompare" con il quale ha partecipato lo scorso anno a Sanremo. Anche a Domenica In, pii, arriverà Rocco Casalino, ex portavoce di Palazzo Chigi che in questi giorni è ospite in varie trasmissioni per parlare del suo libro, "Il portavoce". In particolare con Mara Venier parlerà del rapporto speciale con le donne più importanti della sua vita: la mamma e la sorella.

Poi ampia pagina dedicata alla pandemia e alla campagna di vaccinazione in Italia. Sarà ospite il professor Francesco Le Foche, immunologo del Policlinico Umberto I di Roma, la giornalista Giovanna Botteri e, in collegamento dalla Florida, la virologa Ilaria Capua,

autrice del libro ‘l viaggio segreto dei virus.

