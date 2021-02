Verona-Juventus, Diletta Leotta a bordo campo: McKennie si distrae con il lato b della conduttrice. La foto virale

19 febbraio 2021 a

Diletta Leotta al Terminillo. La popolare conduttrice di Dazn in questi giorni è al Terminillo per girare alcune scene del cinepanettone con Christian De Sica, Massimo Boldi e Alessandro Siani. Così appena si è diffusa la notizia in tanti si sono messi alla ricerca della conduttrice e degli attori per strappare loro un selfie. La montagna di Rieti sta attraversando un momento felice.

“Stiamo lavorando per rientrare anche nel circuito cinematografico – dice a RietiLife il vicesindaco Daniele Sinibaldi – abbiamo riallacciato i rapporti con la Roma Lazio Film Commission e non sono escluse altre sorprese prossimamente”.