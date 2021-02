Elisabetta Canalis, capelli perfetti in un attimo e sguardo sensuale: l'ex Velina incanta su Instagram | Video

27 febbraio 2021 a

Elisabetta Canalis torna a incantare su Instagram, dove può contare su quasi 3 milioni di follower. Dopo la foto insieme alla figlia Skyler Eva, stavolta l'ex velina ha voluto mostrare il suo lato più sexy, con un cambio di look in pochi secondi. O meglio, una acconciatura perfetta in pochi secondi, frutto di un utilizzatissimo effetto social. Con i capelli perfetti, Elisabetta è uno splendore e il suo sguardo sensuale incanta i suoi fan.

Per quanto concerne alcune curiosità sul suo conto, la Canalis ormai da tempo vive negli Stati Uniti insieme al marito, il chirurgo Brian Perri, e sua figlia Skyler Eva. Proprio sul nome della figlia, Elisabetta ha svelato in una vecchia intervista un curioso aneddoto: "Di nomi ne abbiamo vagliati tanti con Brian, ma senza trovare mai un accordo - ha raccontato -. Fino all’ottavo mese doveva chiamarsi in un modo, poi mio marito si è impuntato e allora abbiamo scelto Skyler, che negli Stati Uniti è piuttosto comune ed è piaciuto a tutti e due. Certo in Italia non si può tradurre, sembra quello di un’eroina di un cartone animato”.

Uno dei suoi idoli musicali è Francesco De Gregori, che ha avuto modo di ospitare a casa sua e per cui ha cucinato personalmente il pranzo. Tra le altre curiosità, ha deciso di mettere l’abito del suo matrimonio all’asta e il ricavato è stato devoluto in beneficenza. Tra i suoi ex l'attore George Clooney e l'ex calciatore Bobo Vieri: quest'ultimo sarebbe stato picchiato dalla stessa Canalis quando ha scoperto alcuni tradimenti da parte dell'ex centravanti di Juve, Inter, Milan e Nazionale.

