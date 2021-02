Rocco Casalino, la sua amica al Grande Fratello Marina La Rosa: "La gente rosica per il suo successo"

27 febbraio 2021 a

a

a

Rocco Casalino è un giornalista e politico italiano, ex portavoce dell'ex premier Giuseppe Conte dal 2018 al 2021. E' nato a Frankenthal, in Germania, il 1 luglio 1972 ed è anche un personaggio televisivo. Rocco ha vissuto in Germania fino all’età di 16 anni. I suoi genitori sono di origini pugliesi, esattamente di Ceglie Messapica in provincia di Brindisi.

Rocco Casalino, l'amore per Josè Carlos e l'autobiografia "Il portavoce"

Dopo essere ritornato in Puglia, ha preso il diploma tecnico commerciale e successivamente si è laureato in ingegneria elettronica, specializzandosi poi in ingegneria gestionale all’Università di Bologna. Nel 2007 è diventato giornalista professionista, iscritto all’ordine della Regione Lombardia. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Rocco ha una lunga storia d’amore con il suo compagno Josè Carlos Alvarez. I due ormai fanno coppia fissa da ben sette anni. Casalino ha raggiunto la notorietà nel 2000 con la sua partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello. In seguito, è stato opinionista in diverse trasmissioni televisive e talk show condotti soprattutto da Maurizio Costanzo.

Casalino contro Renzi a Live Non è la D'Urso: "Immorale far cadere il governo Conte durante la pandemia" | Video

Per diversi mesi del 2008 è stato l’inviato speciale di Versus, programma di attualità condotto da Lamberto Sposini sull’emittente pugliese Telenorba. Dal 2011 ha iniziato la sua militanza nel Movimento 5 Stelle. Dal 2018 al 2021 è stato portavoce e capo dell’ufficio stampa dell’ormai ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Dopo il suo addio a Palazzo Chigi, Marina La Rosa (sua ex coinquilina nella prima edizione del Grande Fratello) lo ha difeso così: "Alla gente gli rode il c**o - ha spiegato -, purtroppo non mi viene un francesismo per tradurre il concetto. La gente non vede l'ora di buttarti mer** addosso”.

Ciao Maschio, tra gli ospiti di Nunzia De Girolamo c'è Rocco Casalino: poi Paolo Crepet e Maurizio Casagrande

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.