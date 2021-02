Grande Fratello Vip 5, liti archiviate. Cibo e buon vino: finalisti in festa per il compleanno di Dayane | Video

27 febbraio 2021 a

Tempo di festeggiamenti al Grande Fratello Vip 5. Il compleanno di Dayane Mello è stato celebrato a dovere all'interno della casa, con un tavolo tondo in veranda, candelabri, decorazioni floreali e una sorpresa ancora da scoprire. Non a caso gli abiti da sera sfoggiati da Andrea Zelletta, Tommaso Zorzi, Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando, oltre alla stessa modella neo 32enne, sono elegantissimi e molto raffinati.

La cena per Dayane Mello

Come antipasto i vip si concedono un tagliere di salumi e formaggi, accompagnato da del buon vino rosso. I concorrenti sono poi chiamati in giardino, dove con gli occhi rivolti alla luna battono le mani e ballano sulle note di Radio Ga Ga dei Queen. Nel pomeriggio di sabato 27 febbraio tuttavia c'erano stati alcune liti conseguenti alla diretta di venerdì sera. Soprattutto tra la stessa Dayane Mello e Tommaso Zorzi. La top model brasiliana, in un discorso di qualche mese fa, aveva ammesso di non comprendere come gli orientamenti sessuali possano cambiare troppo rapidamente. Su questo argomento alquanto delicato anche Tommaso ha dovuto difendersi da attacchi molto mirati e questo lo ha gettato letteralmente nello sconforto. L'influencer è ancora molto scosso e Dayane tenta di spiegare le parole dette nella clip: "Io ho avuto un’esperienza con una donna tanti anni, ma io provavo dei sentimenti, non sto strumentalizzando niente”, ha affermato.

“Nessuno mette in dubbio la tua cattiva fede”, la replica di Tommaso, “Io ho usato quel termine (mezza lesbica ndr) e forse in maniera molto cruda, ma è stato travisato”, ha aggiunto. “Io mi sono aperta su cose della mia vita privata, ma non voglio che passi questa cosa, amare una donna o amare un uomo può accadere, tutto è possibile”, la controreplica di Dayane. “Certo, ma Io sono a posto con la mia coscienza”, ha concluso Zorzi. Insomma, tentativo di chiarimento andato tutto sommato a buon fine, visto che in serata la cena tra gli inquilini è stata gradevole e divertente. Il compleanno di Dayane è festeggiato a dovere.

